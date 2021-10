Kunstcollectief verkoopt 1.000 werken van Warhol voor slechts 250 dollar per stuk (maar slechts eentje is echt)

MSCHF, een collectief gevestigd in Brooklyn, werd opgericht in 2016 en is gespecialiseerd in operaties om kunstwerken of commerciële objecten opnieuw toe te eigenen. De groep staat ook niet verlegen om een stunt, elke week plaatst ze op haar eigen website een nieuw kunstwerk, vaak met een maatschappelijke kritiek erin verwerkt.

Een van de laatste opvallende acties was de vervaardiging van "satanische" sportschoenen waarvan de zolen een druppel menselijk bloed zouden bevatten. In samenwerking met de Amerikaanse rapper Lil Nas X, vooral bekend van de hit "Old town road", verkochten ze 666 paar schoenen aan 1.000 dollar per paar.