Minister van Werk Crevits geïnspireerd door Deens arbeidsmodel: "Werklozen begeleiden én sanctioneren"

Het Deense arbeidsmodel heeft de naam "flexicurity". Dat is een samentrekking van "flexibility" en "security" of "flexibiliteit" en "zekerheid". "Enerzijds is het in Denemarken voor de werkgever makkelijker om mensen in dienst te nemen en te ontslaan, maar anderzijds kunnen de Denen terugvallen op een genereuze sociale zekerheid. Wie zijn job verliest kan de eerste twee jaar tot 90 procent van zijn loon behouden, welliswaar tot een bepaald plafond", zegt VRT-journalist Steven Rombaut die mee is op studiereis.