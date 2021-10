Wie kan, moet of zal het Covid Safe Ticket in de horeca en in de fitnesscentra controleren?

De politie is op haar beurt dan weer bevoegd om uitbaters te gaan controleren of ze de QR-code en de identiteit van hun klanten wel degelijk checken. Maar of er naast alle andere reguliere taken ook daar tijd voor is, is nog maar de vraag. "We kunnen niet altijd een nieuw blik agenten blijven opentrekken", klinkt het in een van de zones. Veel politiezones wachten eerst het koninklijk besluit af, voor ze antwoorden op de vraag of ze ook systematisch zullen controleren op het CST.