Geen milieuvergunning voor windturbines op de Kouter in Merchtem: "Ze horen niet thuis in landelijk gebied"

Windmolens van 175 meter hoog horen niet thuis in een open landschap, vindt buurtbewoner Bart De Vos: "Om je een idee te geven, de windmolens zouden vijf keer de hoogte hebben van de kerktoren van Peizegem. Dat mag een beetje nimby klinken (not in my backyard is een benaming voor protest tegen iets waar je wel de vruchten van wilt plukken zolang je er geen hinder van ondervindt n.v.d.r.) maar we zijn ook voorstanders van windenergie. Maar dan wel op plaatsen die daarvoor in aanmerking komen. Namelijk op haven- of industriezones, waar er veel energie vereist is, of op de Noordzee waar er veel wind is. Maar niet vlakbij woonkernen in landelijk gebied.”