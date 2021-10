308 koren en 6.000 zangers: World Choir Games, "Olympische Spelen voor koorzang", van start in Vlaanderen

De World Choir Games zijn het grootste koorevenement ter wereld. Het muziekfestival wordt telkens in een ander land georganiseerd. De laatste keer was dat in Zuid-Afrika in 2018 en volgend jaar zal het doorgaan in Zuid-Korea. De editie van 2020 in Vlaanderen in gaststeden Antwerpen en Gent is door de coronapandemie meermaals uitgesteld, maar kan vandaag dan toch eindelijk van start gaan.