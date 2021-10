Stefanie kocht vorig jaar huis op 750 meter van 3M in Zwijndrecht: "Volgens bodemattest was er geen weet van vervuiling"

Bellinkx woont sinds een goed jaar in Zwijndrecht op zo'n 750 meter van 3M. Ook zij nam deel aan het bloedonderzoek van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, waaruit bleek dat meer dan 9 op 10 omwonenden te veel PFOS in het bloed hebben. "Ik zit in risicoklasse 2. Dat betekent dat gezondheidsrisico's niet uit te sluiten vallen", aldus Bellinkx.

"Mijn waarden zijn nu nog laag. Maar kunnen we daar blijven wonen? Ik heb een kind in de buik en een kind van 2,5 jaar. Ik wil niet dat zij vergiftigd worden." Bellinkx heeft ook de bloedresultaten van haar buurvrouw mee, die de afgelopen 10 jaar geen groenten of eieren uit haar tuin heeft gegeten. "En zij zit in risicoklasse 3. Ik wil niet naar die waarden gaan."