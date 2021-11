107-jarige die bijna stierf door corona krijgt derde prik: “Een prik tegen een ziekte, ik heb heel mijn leven nooit anders geweten”

De kleinzoon van Godelieve bracht haar naar het vaccinatiecentrum. Want sinds ze genezen is, woont ze zelfs op haar leeftijd opnieuw alleen in een flat. Ze begrijpt niet waarom sommige mensen zich niet willen laten vaccineren. “Dat bestaat toch al heel mijn leven? Als er een ziekte was, kregen wij altijd een prik.”

Volgens kleinzoon Danny Cool twijfelde ze niet toen hij een derde vaccinatie voorstelde: “Mémé vindt dat heel belangrijk. Om zichzelf te beschermen, maar ook om anderen te beschermen die bij haar op bezoek komen.”

Bijna 7 procent van alle West-Vlamingen kreeg al een derde prik. Dat zijn dus 65 plussers of risicopatiënten.