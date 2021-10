Nooit eerder moest Nederland zo lang wachten op een nieuwe regering: waarom duurt het zo lang?

Natuurlijk zijn de Nederlanders nog een eind verwijderd van Belgische toestanden. Vorig jaar duurde het bij ons 494 dagen voor de federale regering van start kon gaan. In 2010 deden we er nog langer over, 541 dagen.

Maar ook in Nederland gaat het tegenwoordig dus traag. Vandaag sneuvelt het "nationale record" van 225 dagen. Het vorige dateerde trouwens pas van 2017, toen het zeven maanden duurde voor de regering Rutte III - het huidige kabinet in lopende zaken dus - kon worden gevormd. In het verleden duurde het in Nederland in de regel maar een maand of twee om na verkiezingen een regering op de been te brengen. Wordt treuzelen ook daar de trend? Doen de Nederlanders het voortaan "op zijn Belgisch"?