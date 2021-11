Aanleg nieuwe trambedding op "ondergrondse brug" op Linkeroever: geen trams onder de Schelde tijdens het verlengde weekend

"Wat we hier op Linkeroever aan het doen zijn, is een unicum voor België", zegt Andy Cooman uit. Hij is deskundige traminfrastructuur bij De Lijn. "We zijn een trambedding aan het aanleggen op een fundering van palen, een ondergrondse brug als het ware. Er zitten ongeveer 2000 palen in de grond op 8 tot 11 meter diepte."

Dat is nodig omdat de ondergrond op Linkeroever niet zo stabiel is. "De grond is hier in de jaren 50 en 60 zo'n 5 à 6 meter opgespoten. Daaronder zit een veenlaag van 2 meter dik." Op de nieuwe trambedding zouden trams vlotter en sneller moeten kunnen rijden. De huidige trambedding was niet meer bestand tegen de hoge belasting van de trams en daardoor moesten die daar trager rijden.