Actievoerders zitten bijna 2 weken in Sterrebos, vandaag bespreken ze nieuwe acties

Naast de juridische strijd, sloegen 2 weken geleden enkele actievoerders ook hun tenten op in het Sterrebos. Ze timmerden een soort boomhut in elkaar midden in het terrein. In totaal gaat het om zo’n 20 personen: UGent-studenten, maar ook studenten van de hogescholen en leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Ook zij eisen een alternatieve locatie voor de studentenkamers en ijveren voor het voortbestaan van het bosje.



"We werken in shiften: zo is er altijd 1 persoon aanwezig, maar meestal zijn we we met 2. Aangezien we allemaal studeren, is dat best wel lastig", vertelt Roos (20), één van de actievoerders. "Zaterdag zijn we exact 2 weken bezig. Vrijdag komen we opnieuw samen om nieuwe acties te bespreken."

