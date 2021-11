Allereerste BK stokpaardrijden in Geraardsbergen

Stokpaardrijden, het is een vorm van ruiterschap waarbij de stok permanent tussen de benen zit. Er zijn ook verschillende disciplines: dressuur, jumping, sprint etc. Het Belgisch Kampioenschap wordt samen georganiseerd met kunstencentrum Denderlands vzw en met de plaatselijke manège. "Voor ons is het een ontmoeting tussen kunst en sport", zegt organisator Arne De Winde. Het is een ode aan de verbeelding. Het is teruggaan naar je kinderlijke verbeelding, maar het omvat ook heel wat sportieve elementen."

"De sport komt uit Finland, daar is het zelfs uitgegroeid tot een cultdiscipline met een grote aanhang", legt De Winde uit. "Twee jaar geleden vond het eerste Vlaamse kampioenschap plaats en nu is er eindelijk een Belgisch Kampioenschap. Er is zelfs een aanvraag om er een olympische sport van te maken. Het is een heel inclusieve sport, los van generaties en culturen. Het is een gemeenschappelijk plezier om samen die verbeelding te laten werken."