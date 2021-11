Begrafenisondernemer uit Hoboken herdenkt overledenen met persoonlijke kaart: "Hart onder de riem na moeilijke periode"

Maandag is het 1 november en dan gaan veel mensen traditiegetrouw naar het kerkhof. Afgelopen jaar was het afscheid nemen van een geliefde heel moeilijk door corona. Uitvaartzorg Verstraeten in Hoboken wil vanaf vandaag, in aanloop naar 1 november, uitdrukkelijk stilstaan bij die moeilijke periode die corona was en nog altijd is.

