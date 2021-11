BelOrta lanceert oerkomkommers op productshow in Sint-Katelijne-Waver: "Ze lijken op de knots waarmee onze voorouders op wilde dieren joegen"

In Sint-Katelijne-Waver pakte BelOrta tijdens zijn jaarlijkse productshow uit met de oerkomkommer. Het is een van de 170 producten die vandaag werden voorgesteld aan winkeliers, die dan moeten kiezen wat er in hun rekken komt. Met de winter die eraan komt en de hoge energieprijzen kunnen we ons meteen ook afvragen of we straks niet meer zullen moeten betalen voor onze groenten. "Die kans zit er in, maar veel meer zal dat niet zijn", stelt Glenn Sebrechts van BelOrta ons gerust.