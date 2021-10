Bijna alle Limburgse ziekenhuizen verstrengen bezoekregeling omdat coronacijfers stijgen

Door de stijgende cijfers voelen de Limburgse ziekenhuizen zich genoodzaakt de bezoekregeling te verstrengen. In het Vesalius Ziekenhuis in Tongeren zijn de regels vorige week al verscherpt en bijna alle andere Limburgse ziekenhuizen volgen morgen. Elke patiënt mag maar 1 bezoeker ontvangen en dat maximum 1 uur per dag.

In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden moeten bezoekers ook hun Corona Safe Ticket kunnen voorleggen. Enkel Noorderhart in Pelt wacht nog even af met het verstrengen van de bezoekregeling.