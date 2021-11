Café De Voo?uit in Gent krijgt een make-over: "Terug naar de basis"

Na een call ging het architectenbureau B-ILD aan de slag met de ruimte. "Het café is een plek maken waar mensen samen kunnen zijn op verschillende manieren, dat element hebben we versterkt", leggen architectes Kelly en Aura uit. "We hebben gekeken om de zone achteraan terug op te waarderen. Zo hebben we geprobeerd om daar echt een plek te creëren met mogelijkheden voor verschillende activiteiten. Vooral de aanpasbaarheid was belangrijk."