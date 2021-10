Universiteit van Cambridge geeft eerste beeldje van "Benin Bronzes" na 124 jaar terug aan Nigeria

Wat zijn "Benin Bronzes"?

De "Benin Bronzes" bestaan uit een collectie van zo’n 3.000 bronzen beelden zoals maskers, portretkoppen en plakken met oorlogstaferelen op. Ze zijn afkomstig uit het Koninkrijk Benin, de huidige staat Edo in Nigeria (om verwarring te vermijden -niet het huidige Benin-). In 1897 plunderden de Britse troepen het Koninkrijk van Benin en stuurden de beelden naar huis als oorlogsbuit. De meeste beelden staan nog steeds in Groot-Brittannië, in het British Museum in Londen, maar de kunstwerken hebben zich via Groot-Brittannië over heel Europa verspreid.