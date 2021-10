Gedaan met grootheidswaanzin: China legt hoogtebeperking voor nieuwe wolkenkrabbers op

Zhang Shangwu, plaatsvervangend rector van de Tongji Universiteit was daar in april dit jaar al duidelijk over in de Chinese krant South China Morning Post: “Elk gebouw wil een landmark worden. Ontwikkelaars proberen dat te bereiken door om ter nieuwst en om ter vreemdst te werk te gaan. Mensen zijn te onstuimig geworden om iets te creëeren dat in de toekomst neer kan gaan." Met de nieuwe regels wil China nu naar eigen zeggen komaf maken met die grootheidswaanzin.