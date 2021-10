Chinese test met hypersonische raket "zeer zorgwekkend" volgens Amerikaans topgeneraal

De Verenigde Staten beschikken nog niet over hypersonische raketten, maar ze werken er wel aan. De Chinese autoriteiten ontkennen dat er in het geheim een rakettest is uitgevoerd en spreken van "een routinetest met een ruimtetuig". Hypersupersonische raketten vliegen vijf keer sneller dan het geluid en kunnen geladen worden met nucleaire wapens. In tegenstelling tot ballistische raketten vliegen ze laag in de atmosfeer, waardoor ze hun doel mogelijk sneller zouden kunnen bereiken.