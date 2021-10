Minister van Financiën Van Peteghem wil rem zetten op brandstofprijzen door accijnzen te verlagen

Hij stelde dat de besmettingen over heel het land toenemen, ook in Vlaanderen, waar de vaccinatiegraad hoger is dan in het zuiden van het land. Nu de vierde golf aan besmettingen begonnen is, moeten we een bijkomende beschermingslaag aanleggen, aldus De Croo in "Villa politica", die eraan toevoegde dat het leven verder gaat. De hele discussie over de coronapas ziet hij eerder als een achterhoedegevecht in het parlement.