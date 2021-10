Coronablog - Aantal ziekenhuisopnames stijgt naar 125 per dag, technologiefederatie wil coronapas op werkvloer

Viroloog Johan Neyts, die aan de KU Leuven zelf aan een virusremmer werkt tegen het coronavirus, is enthousiast over Molnupiravir. "Dit is het eerste orale, antivirale middel dat echt kans maakt om te worden goedgekeurd", zegt hij. "Het is ook heel eenvoudig te gebruiken. Je hoeft de pil alleen maar in te slikken. Er komt geen naald of infuus bij te pas."



Wanneer kan je de pil gebruiken? "Het is de bedoeling dat je het middel neemt zodra de eerste symptomen verschijnen", verduidelijkt Neyts. "Het middel voorkomt dat het coronavirus zich in je lichaam vermenigvuldigt. Zo kan het je niet ernstig ziek maken. Dit wordt zeker een nieuw wapen in de strijd tegen het coronavirus, naast de vaccins die we al eerder hadden."