Coronatestcentrum Leuven verhuist naar UZ Leuven en binnenstad

Vanaf 1 november verhuist het testcentrum dus naar twee nieuwe locaties: in het UZ Leuven en in de binnenstad. "In het UZ Leuven bestaat al sinds mei 2020 een teststraat. Het is een drive in; wie er met de auto naartoe komt hoeft dus niet eens uit te stappen voor een test", gaat Ridouani verder. Mensen, die zich liever te voet of met de fiets verplaatsen, kunnen terecht in de bestaande post van de KULeuven, in de Naamsestraat."

Testen gebeurt enkel op afspraak en enkel indien je in het bezit bent van een activatiecode. Je kan een afspraak maken via deze website. In het afsprakensysteem kan je dan de locatie kiezen.