GO! SBSO Zonnebos Campus Brasschaat is De Strafste School van 2021

Het is de eerste keer dat De Strafste School-award naar een school voor buitengewoon onderwijs gaat en dat maakt het directieteam van GO! SBSO Zonnebos Campus Brasschaat enorm trots: "De waardering als "Strafste School 2021" is voor ons het resultaat van elke dag samen school maken en elke dag opnieuw samen elkaar sterker maken. Het is een fantastische bekroning voor onze unieke leerlingen met daarachter een warm en oprecht schoolteam", aldus de directie.