Douane van Zeebrugge doet recordvangst namaaksigaretten: "België is de draaischijf van Europa"

De fraude neemt vooral vanuit het Oosten opnieuw toe, zegt Frederick Vanneste van de opsporingsdienst in Zeebrugge. "We zien eigenlijk twee fraudefenomenen tegelijkertijd. Enerzijds is er de lokale illegale productie die nog altijd aan het "boomen" is. We hebben al heel wat productie-eenheden in beslag genomen en opgerold dit jaar, het is opnieuw een recordjaar. Daarnaast zien we dat er opnieuw meer sigaretten binnenkomen van buiten Europa. De namaaksigaretten zijn van heel goeie kwaliteit. België wordt gebruikt als draaischijf voor Europa, omdat we hier grote logistieke centra hebben zoals Antwerpen en Zeebrugge. Met de productie van namaaksigaretten wordt er veel geld verdiend. We gaan opnieuw meer controles uitoefenen daarop. "