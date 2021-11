Erfgoedproject "Beleving" wil Limburgse tradities in kaart brengen 

Driekoningen, ossenfeesten, schijt je rijk, een nieuwe voordeur, bermmonumenten... Het zijn maar enkele voorbeelden van Limburgse gewoontes. Het Limburgs Volkskundig Genootschap wil 100 van die tradities online samenbrengen op een website. Vandaag startten ze aan de driejarige zoektocht in de Poolse Club in Genk. "We zijn op zoek naar tradities over culturen heen, van alle jaren, positieve en negatieve gewoontes", vertelt Luk Indesteege van Limburgs Volkskundig Genootschap.