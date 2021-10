Centrum van Genk zal er over 10 jaar heel anders uitzien: groenere Europalaan en autovrij Stationsplein

De vorige vernieuwing van de Europalaan, de grote centrumstraat door Genk, dateert intussen van 20 jaar geleden. Toen zijn onder meer ventwegen aangelegd en rotondes op de Place Misère en aan het station. Maar er bleven opmerkingen komen over onder andere de organisatie van de busbanen, over de rotondes en de ventwegen en over de fietswegen."

En dat wordt dus aangepakt, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). "We gaan de knelpunten oplossen zodat het veiliger wordt voor de voetgangers en de fietsers. Ook de doorstroming van het busverkeer willen we verbeteren en de verschillende soorten verkeer willen we zo veel mogelijk uit mekaar halen."

De rotondes gaan dus weer verdwijnen. Fietsers, voetgangers en bussen zullen meer plaats krijgen. De busbanen zullen ook naast mekaar komen te liggen en dat wordt ook de plek voor een eventuele tram of trambus. Er komt ook veel meer groen dan nu. Zwaar vrachtvervoer en doorgaand verkeer zullen nog meer omgeleid worden.