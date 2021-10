Bonheiden installeert trajectcontroles in 22 straten en zone 30 in centrum

In 22 straten in Bonheiden zullen er trajectcontroles komen en in het centrum een zone 30. Dat staat allemaal in het nieuwe mobiliteitsplan dat woensdag door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Nieuw is dat de gemeente zal samenwerken met privébedrijven voor de installatie van de camera's en het controleren. De oppositie stelt zich vragen over de manier waarop boetes zullen geïnd worden.