Cinema’s Budascoop en Sphinx laten je thuis meekijken naar de nieuwste films: “Netflix voor de arthousefilms”

De films, die je er kan bekijken zijn de films die de Budascoop ook in hun zalen aanbieden. “Het past volledig bij ons. Het zijn eerder de artistieke films. Geen commerciële actiefilms bijvoorbeeld. Alleen kunnen we er nu nog meer verschillende tegelijk aanbieden, terwijl we er anders op een avond maar 3 kunnen tonen, omdat we maar 3 zalen hebben. Soms moeten we er daardoor naar ons gevoel eentje te vroeg uit de zalen halen. Op die manier kunnen we die blijven aanbieden. Wat ook leuk is, we kunnen er ook bijvoorbeeld kortfilms van lokale regisseurs aanbieden. We hebben het op het online platform een deel voor het zeggen”, zegt Decoster.

Decoster heeft geen schrik dat ze daarmee mensen uit de cinema houden. “We willen ze net meer prikkelen voor film. De echte ervaring kan je niet vervangen natuurlijk, maar het is een leuke extra. Vooral ook voor mensen, die er fysiek niet kunnen geraken”, besluit Decoster.

Budascoop start ermee vanaf december. Ook Cinema Sphinx in Gent biedt het vanaf dan aan. Cinema’s uit Leuven, Koersel en Aalst gebruiken het systeem al langer.