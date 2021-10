Foto's van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert misbruikt voor vriendschapsfraude

Britse Professor

Helga uit Zwijndrecht krijgt op Facebook onlangs een vriendschapsverzoek van een zelfverklaarde professor uit het Verenigd Koninkrijk. Ze weet meteen dat er iets niet pluis is, want ze herkent de man op de foto: Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. De zogenaamde professor heeft ook dezelfde naam, alleen is Lachaert in zijn geval de voornaam en Egbert de familienaam.

"Die oplichter, Lachaert Egbert dus, had duidelijk zijn huiswerk niet goed gemaakt”, vertelt Helga. Ik ben een Vlaamse en hij benadert me met een afbeelding van een Vlaamse politicus. Niet slim." Maar wat als Helga in het buitenland had gewoond en ze de politicus niet zou kennen? "Ja, dan was ik er misschien wél in getrapt."

“Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt”, zegt de échte Egbert Lachaert bij De Inspecteur. “Mijn foto dook al op op Facebook, Instagram en allerlei datingsites. Zo was er iemand die mijn gezicht een tijdlang gebruikte op een Franse datingsite, maar die leek in het echt niet op mij. Dat leidde tot ontgoochelende ontmoetingen achteraf, dus op de duur hadden de gebruikers van het platform dat ook door.”

Dat Lachaert nu online circuleert als Britse professor was hem nog niet ter ore gekomen, maar het verbaast hem ook niet. “Er circuleren heel veel foto’s van publieke figuren op het internet. Ze worden gebruikt om mensen te overtuigen om eender wat te doen. Dat kun je helaas moeilijk verhinderen, want de foto’s zijn publiek.”

“Ik vind het nu wel niet de slimste manier om vriendschapsfraude te plegen”, zegt Lachaert. “Iemand die een beetje zoekt via Google zal al vrij snel doorhebben dat er iets niet klopt. Publieke figuren vind je makkelijk terug.”

"Meld het misbruik, aub"

Toch vraagt de politicus om elke vorm van misbruik aan hem te melden. “Niet alleen bij mij, ook bij andere bekende figuren wiens naam of foto misbruikt wordt. Want ik kan me inbeelden dat het voor sommige mensen verwarrend en misleidend kan overkomen.”

Lachaert contacteert dan op zijn beurt zelf het platform in kwestie om de fraude aan te kaarten. “Ik moet zeggen dat die platformen daar tot nu toe altijd vrij snel op gereageerd hebben. Binnen een aantal uren ging het valse profiel telkens offline.”

Dat dat helaas niet altijd het geval is, lees je in het artikel hieronder.