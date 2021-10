Frankrijk pakt twee Britse vissersboten aan voor kust van Normandië, visserijconflict loopt verder op

Ook een tweede Britse vissersboot kreeg een boete omdat de kapitein de Franse kustwacht aanvankelijk niet aan boord wilde laten. Volgens Frankrijk hebben Britse boten als gevolg van de brexit niet de juiste rechten om in de Franse wateren te vissen. Frankrijk dreigde eerder al met vergelding als 244 Franse vissers niet snel vergunningen krijgen van de Britten.

"De actie van de Fransen is opmerkelijk, omdat de Franse controles van schepen en vrachtwagens pas dinsdag zouden beginnen", legt Renout uit. "De achterliggende reden is dat Franse vissers niet meer allemaal welkom zijn in de Britse wateren en in het gebied rond de Kanaaleilanden, Jersey en Guernsey. Frankrijk is daar boos over, want in het brexit-akkoord is afgesproken dat de Fransen daar wél mogen vissen. Als sanctie gaat Parijs dus strenger optreden tegen de Britten en dat is nu al begonnen, vroeger dan we dachten."