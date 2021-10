Gemeente Zwijndrecht stelt 3M in gebreke en dreigt met strafklacht: "Onze inwoners worden gegijzeld"

De Vlaamse overheid nam de voorbije weken bij zo'n 800 Zwijndrechtenaren bloedstalen af om de PFOS-waarden na te gaan. PFOS - uit de PFAS-familie - kan zoals bekend tot sommige vormen van kanker leiden. De resultaten van dat onderzoek waren alarmerend: bij 9 op de 10 geteste inwoners werden te hoge waarden vastgesteld.

Volgens de groene schepen Steven Vervaet worden de inwoners van Zwijndrecht "gegijzeld" en volstaan ook de strengere "no regretmaatregelen"die de Vlaamse overheid deze week nam - geen groenten uit eigen tuin eten in een straal van drie kilometer bijvoorbeeld - niet. Heel veel mensen zouden ondertussen weg willen uit Zwijndrecht, en ook bedrijven komen er minder graag investeren, zo gaf Vervaet aan.



Met de resultaten van het bloedonderzoek in de hand wil de gemeente Zwijndrecht niet langer wachten om actie te nemen. "De bezorgdheid van onze inwoners is dermate groot dat we de plicht hebben die bezordheid te vertalen. Dat doen we via een aantal eisen en de juridische stappen die we willen nemen", zegt Zwijndrechts burgemeester André Van de Vyver.



Dat betekent allereerst dat er vanuit Zwijndrecht binnen de 14 dagen een engagement van 3M verwacht wordt. Het bedrijf moet aangeven dat het de geleden kosten wil vergoeden die zowel de gemeente zelf als haar inwoners geleden hebben. De gemeente verwacht ook complete transparantie over de meetgegevens.



Als dat niet gebeurt, volgt een strafklacht. De gemeente zal zich aansluiten bij de eerdere klachten die al werden ingediend door enkele inwoners van Zwijndrecht.



Tegelijkertijd worden ook een aantal eisen geformuleerd aan het adres van de Vlaamse overheid. Burgemeester Van de Vyver wil een uitbreiding van het bloedonderzoek naar een groter staal van de bevolking én de garanties dat de Vlaamse overheid een deel van de kosten draagt.