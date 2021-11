Antwerpse scholen reageren gemengd op nieuwe coronamaatregelen

Het gaat om de Ursulinen en COLOMAplus in Mechelen, het College Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver en het Sint-Norbertusinstituut in Duffel. De scholen vragen om de mondmaskers te dragen bij verplaatsingen op school en als er leerlingen van verschillende klassen bij elkaar zitten, zegt Ingeborg De Cooman, woordvoerster van KITOS. "We willen eigenlijk dat ze hun eigen herfstvakantie een beetje kunnen redden, zodat ze kunnen vermijden dat ze ook de herfstvakantie in quarantaine moeten doorbrengen. De proefwerken in de maand december komen er ook aan, en we willen dat al onze leerlingen alle leerstof gezien zouden krijgen zodat ze op een normale manier de proefwerken in december kunnen afleggen."