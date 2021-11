Politie Geraardsbergen waarschuwt voor valse controleurs van rookmelders

De politie van Geraardsbergen kreeg gisteren een ongeruste inwoner aan de lijn. Die vroeg of er controleurs op pad waren. De inwoner had 2 vrouwen aan de deur die zich uitgaven voor stadsmedewerkers en die zeiden dat ze kwamen kijken of er wel een rookmelder in huis was. Rookmelders zijn verplicht sinds 2020 om de brandveiligheid te verhogen. "De controleurs zijn niet echt, we willen de mensen verwittigen dat ze moeten opletten. De inwoner was gelukkig zo alert om de vrouwen niet binnen te laten en het ons te melden. De ene vrouw is blond, de ander heeft zwart haar."