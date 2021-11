Gestolen racefiets van Senne Meeus duikt plots op in Algerije: "Mijn fiets staat daar nu te koop, hopelijk zie ik hem nog terug" 

Een maand geleden werd de koersfiets van Senne Meeus gestolen in Mondorf-Les-Bains (Luxemburg), de avond voor de Schleck Gran Fondo wedstrijd. "Vol goede moed ging ik in de ochtend naar mijn wagen en zag ik plots dat mijn ruit was ingeslagen. En ook mijn koersfiets was verdwenen. Het was een koersfiets van het merk Trek, die toch zeker 5.000 euro heeft gekost. Dat deed even pijn, want ik had hem nog maar een maand."