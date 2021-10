"Girls' night in": Britse vrouwen boycotten het nachtleven en komen op straat tegen drogeringen in nachtclubs

Geweld tegen vrouwen krijgt veel aandacht in het Verenigd Koninkrijk, omdat sommige gevallen tragisch aflopen. Zo was er recentelijk de veroordeling van de moordenaar van de 33-jarige Sarah Everard, die 's avonds op straat ontvoerd werd en later dood werd teruggevonden. Enkele weken geleden was er ook de moord op Sabina Nessa, een jonge studente, die in een park in Londen werd teruggevonden.