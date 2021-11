Grijze fabrieksmuur langs kanaal wordt kleurrijk grafittikunstwerk: "Negatief imago is verdwenen"

De Russische kunstenaars Gozik en Goose hebben de hele zomer gewerkt aan de muurschildering op het gebouw van de firma Pacapime, langs het kanaal Brussel-Charleroi. Het project werd bedacht door het streetartcollectief Treepack. "We vertellen het verhaal van kinderen die met zwerfvuil origami diertjes maken die zo tot leven komen in een betoverend bos", vertelt Wouter Op De Beeck van Treepack. "We gebruikten echte Halse kinderen als voorbeeld."