Grootschalige politiecontrole op zwaar vrachtverkeer in Rumst

“Rumst staat er voor bekend om via onze gemeentewegen van Oost naar West te rijden en omgekeerd. Om verkeershinder tegen te gaan en voor de verkeersveiligheid in onze gemeente willen we in de toekomst nog zo’n controleacties doen. Deze controle was alvast succesvol, er werden verschillende vrachtwagens die te zwaar geladen waren tegengehouden. Ook was er een vrachtwagen met nog verschillende openstaande schulden die daardoor niet mocht verder rijden”, aldus Callaerts.