Hoofdinspecteur schrijft misdaadroman: ”Enkel mijn vrouw en ik weten wat fictie is en wat realiteit”

Het is Russelle zijn eerste roman. “Mijn schrijversnaam is gebaseerd op mijn hond, dat is een Jack Russell”, lacht hij. Een roman schrijven stond al lang op de agent zijn bucketlist. “Ik heb zelf een paar jaar voor vertaler-tolk gestudeerd. Taal is dus mijn passie. Maar vorig jaar tijdens de coronacrisis probeerde ik het eindelijk eens effectief. Ik stuurde mijn manuscript 4 maanden geleden naar enkele uitgeverijen. Tot mijn eigen verbazing was uitgeverij Storyland geïnteresseerd. Blijkbaar sloeg mijn schrijfstijl aan. Er zit spanning, humor en romantiek in. Het allerbelangrijkste vind ik de herkenbare personages. Gewone mensen zoals jij en ik”, zegt de kersverse schrijver.