Tot 70 procent van de Vlaamse covidpatiënten is gevaccineerd: Wat betekent dat cijfer? En wat met die vierde golf?

De daling valt nog meer op als we vergelijken met de cijfers van de tweede golf, tijdens het najaar 2020. De start van beide golven situeert zich ongeveer in september en oktober. Ook daar zie je dat er nu minder mensen in het ziekenhuis belanden. Op onderstaande grafiek zie je in een tijdlijn hoeveel mensen er per 100 geregistreerde besmettingen in het ziekenhuis zijn beland.