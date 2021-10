Auto valt van opengaande brug en belandt op dak aan Vaartkom in Leuven: ouders en kindje lichtgewond

De Vlaamse Waterweg onderzoekt nu hoe het ongeval kon gebeuren. Stond het verkeerslicht op groen of niet. Heeft de chauffeur de slagbomen genegeerd of is een technische fout de oorzaak? "We bekijken de camerabeelden en sturen experts ter plaatse om dit te onderzoeken", stelt Peelaerts. Zolang het onderzoek loopt, blijft de brug dicht voor auto's, voetgangers en fietsers.