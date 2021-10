Kamer keurt oprichting coronavoucherbank voor reisorganisaties goed

Wie zijn of haar reis in volle coronapandemie geannuleerd zag, kreeg een reisvoucher om op een later moment nog op vakantie te kunnen gaan. Op die manier moest de zo al zwaar getroffen reissector niet overgaan tot de massale terugbetaling van vakanties en waren consumenten zeker dat de waarde van hun reis niet verloren ging.

Hoewel reizen intussen wel iets makkelijker is geworden, draaien de reisorganisaties nog altijd geen normale omzet. Maar de vouchers die vorig jaar in het leven werden geroepen, moeten stilaan wel worden terugbetaald. Om drama's in de sector te vermijden, komt er nu een coronavoucherbank.

Met dat mechanisme kunnen reisorganisaties geld lenen bij de overheid - tot 80 procent van het totaalbedrag aan vouchers - tegen een rente van drie procent. Die leningen moeten binnen de vijf jaar worden terugbetaald. De coronavoucherbank bevat in totaal 210 miljoen euro.