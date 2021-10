Kinderen en jongeren palmen bovenverdieping S.M.A.K. in met eigenzinnige tentoonstelling: "Een unicum in de museumwereld"

"Met behulp van een catalogus zijn we in december 2020 gestart met de selectie van de kunstwerken", zegt Darius (17), één van de 9 curatoren. Dat zijn allemaal tieners tussen 13 en 17 jaar. Ze kregen van het S.M.A.K. 1 grote zaal en 2 kabinetten waarin ze hun ei volledig kwijt konden. "Alles wat hier staat, hebben we stuk voor stuk zelf geselecteerd. Onze tentoonstelling bestaat uit 3 delen: in de grote zaal hebben we een doolhof gecreëerd waar je op zoek kan gaan naar kunst. Verderop heb je nog een reiskabinet en een actualiteitskabinet. Reizen moet je heel ruim interpreteren: niet alleen als gewoon op reis gaan, maar ook als de spreekwoordelijke reis van het leven. Bij het actualiteitskabinet ligt de focus vooral op het feminisme en op de LGBTQ-gemeenschap."