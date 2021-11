Kinderpsychiater uit Zutendaal over coronamaatregelen in lagere scholen: "Ik verwacht toename aan anorexia en depressiegevallen bij kinderen"

"Het is heel belangrijk dat kinderen met regelmaat naar school kunnen blijven gaan. Quarantaine, afwezigheden, studie-uren,... Dat heeft allemaal een zeer negatieve impact op de mentale gezondheid leerlingen", voegt Crommen toe. Al geldt dat ook voor mondmaskers. "Mondmaskers voor de oudste leerlingen zijn zeker niet ideaal en zijn bezwarend voor de ontwikkeling van de kinderen. Over de exacte effecten hebben we nog te weinig data." De psychiater is toch blij dat scholen meer kunnen openblijven, ondanks die mondmaskerregel.

"Na vorig schooljaar, en dat wijst internationaal onderzoek ook uit, zien we dat kinderen meer depressietekenen vertonen, met angsten zitten en zelfs suïcidaal gedrag vertonen", vertelt Crommen nog. "Ook het aantal gevallen van eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, explodeert. Als de coronamaatregelen blijven aanhouden, want er zal nog steeds getest worden en sommige leerlingen zullen nog steeds in quarantaine moeten, zullen die problematieken alleen maar meer voorkomen."