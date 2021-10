Maasmechelen zet aantal stappen op wegwijzers om inwoners meer aan het wandelen te krijgen

Van het plein in Opgrimbie tot aan de school zet je 714 stappen, tot aan de de Kikmolenvijvers zijn het er zo'n 4.000. Van het kerkplein in Eisden Tuinwijk tot het Mijnwerkersmuseum zijn het er 343. Dat, en hoelang je erover wandelt, vertellen de nieuwe opvallende groene wegwijzers in de gemeente. Die wegwijzers vind je bijvoorbeeld op pleinen in Opgrimbie en Eisden-Tuinwijk of aan de kerk in Mechelen-aan-de Maas. Ook onder enkele straatnaamborden staat nu vermeld hoeveel stappen de staat lang is.

Maasmechelen wil de inwoners op die manier aan het bewegen krijgen. Ze worden zo aangemoedigd om iedere dag aan hun 10.000 stappen te komen. En daarbij telt elke stap.