Slaagt de nieuwe Metaverse als de schaduw van het oude Facebook er boven hangt?

De nieuwe naam van Facebook komt er nadat het bedrijf door één van zijn grootste perceptiecrisissen ooit gaat. Perceptie, omdat gebruikers ondanks alles niet massaal afhaken en omdat Facebook Inc. de laatste drie maanden 9 miljard dollar winst maakte.

Enkele weken geleden lekte een klokkenluidster duizenden documenten over de volgens haar vernietigende invloed van Facebook op de wereld. De documenten werden de The Facebook Files in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Later trad Frances Haugen uit de anonimiteit in het CBS-programma ‘60 Minutes’ en de laatste dagen duiken nog meer documenten en details in Amerikaanse kranten op onder de naam “The Facebook Papers”.