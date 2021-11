Minister Peeters onderzoekt mogelijkheid tweede veer op Schelde in Antwerpen

Er wordt onderzocht of er een tweede veerboot kan ingezet worden op de Schelde in Antwerpen. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) gezegd in de Vlaamse commissie Mobiliteit. Het is de bedoeling dat in te zetten op piekmomenten of wanneer de tunnels niet of moeilijk toegankelijk zijn. Vooral fietsers vragen al langer meer mogelijkheden om de Schelde over te steken.