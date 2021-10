N-VA wil met IBAN-naamcontrole einde maken aan factuurfraude

Maar daar is consumentenfederatie Test Aankoop het niet volledig mee eens. “We kunnen niet altijd wachten op Europa om alles te regelen. We vinden dat de IBAN-naamcontrole moet komen. Hoe sneller we gevallen van online fraude kunnen tegenhouden, hoe beter”, zegt woordvoerder Simon November van Test Aankoop. Hij beseft dat het systeem niet zaligmakend is. “Maar elke vorm van fraude die we kunnen tegenhouden is mooi meegenomen, want de IBAN-naamcontrole heeft in Nederland al zijn nut bewezen.”