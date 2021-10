Net voor de klimaattop start: Schotse stad Glasgow getroffen door overstromingen en noodweer

Eerder al kreeg ook het graafschap Cumbria, in het noordwesten van Engeland, af te rekenen met felle stortregens en wateroverlast. Rivieren traden er buiten hun oevers, een veertigtal huizen liep onder water. Ook daar zijn wegen afgesloten en werd het treinverkeer lokaal stilgelegd.

Ook daar was op sociale media al ironische commentaar gekomen. Want in Cumbria wil een plaatselijk bedrijf voor het eerst in dertig jaar een nieuwe steenkoolmijn willen openen. Er zou steenkool voor de staalindustrie worden gedolven, diep onder de Ierse zee. Volgens milieu-activisten staat dat haaks op de groene plannen van de Britse regering. Verbranding van steenkool stoot namelijk veel broeikasgassen uit, en is dus slecht voor het klimaat. Dat de overstromingen net toeslaan in Cumbria én dus ook in Glasgow is veel klimaatactivisten dan ook niet ontgaan.