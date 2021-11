Nieuw politieteam gaat gsm's van transmigranten uitlezen om mensensmokkelaars op het spoor te komen

Het Transit Team zal door de telefoons van de slachtoffers uit te lezen, informatie proberen te verzamelen over de bendes mensensmokkelaars. IN de gsm's steekt vaak nuttige informatie, die een beeld kan geven van hoe de mensensmokkelbendes georganiseerd zijn. “Dat zal voortaan systematisch gebeuren”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Die informatie zullen we analyseren en kan ons leiden naar de netwerken die achter de smokkel zitten. Uiteraard met de bedoeling om de mensensmokkelaars dan te vervolgen en voor het gerecht te brengen. Dat gaat dan over nummerplaten, foto's en adressen van safehouses. Dat zijn plaatsen waar de transmigranten onderdak krijgen, voor ze de oversteek willen wagen.