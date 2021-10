Nieuwe Nomaden: Oorlog en voetbal in Nagorno-Karabach

Alle mannen op het veld waren ook aan het front. ‘Terwijl de ene wacht liep op een Armeense grenspost, zorgde een andere voor de bevoorrading. Iedereen deed zijn deel, en vocht tot het einde’. De blik in de ogen van de mannen wanneer we hen naar hun verhalen vragen, spreekt boekdelen. Wat er gebeurd is, zit nog veel te vers in hun geheugen. Sommigen klappen volledig dicht. De drones suizen nog na in hun oren en allemaal hebben ze vrienden die gesneuveld zijn. Als bij wonder raakte niemand van de ploeg zelf gewond.

‘Vlak na de wapenstilstand, zijn we met het team samengekomen. We zijn naar Jerevan gereden en we hebben gevoetbald. We voetbalden met ons hoofd omhoog. En we besloten dat we voortaan ook op het veld moesten vechten. Wij Armeniërs moeten véchten. En winnen. Op het veld, maar ook daarnaast.’ zegt Sergey nog. Voetbal is ook oorlog. Maar dan zonder de loopgraven waar deze mannen hebben ingezeten. Geen drones. Geen aanvallen met verboden witte fosforbommen. Alleen de bal en twee doelen.