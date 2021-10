stoofvlees, Rock Werchter of een tweet van Rik Torfs? Koninklijke Bibliotheek wil online erfgoed bewaren    

Sociale media maken vandaag de dag zonder discussie integraal deel uit van ons dagelijks leven en zelfs van onze cultuur, vindt de Koninklijke Bibliotheek. Maar zullen Twitter of Instagram binnen 50 of 100 jaar nog beschikbaar zijn? De KBR wil daarom een duurzame strategie ontwikkelen om sociale media te archiveren.

"De taak van KBR focust zich onder meer op het bewaren en archiveren van erfgoed. Het gaat dan om manuscripten, tijdschriften of boeken. Met dit project rond sociale media willen we ook graag online erfgoed de kans geven om bewaard te worden", legt Fien Messens uit. Zij leidt het BESOCIAL-project.

Facebook bleek technisch niet haalbaar, dus beperkt het project zich tot berichten op Twitter en Instagram. De Bibliotheek doet een oproep aan het publiek om suggesties te doen over wat er zou moeten gearchiveerd worden. De inhoud van de verzamelde sociale media (via hashtags en accounts) moet uiteraard wel relevant zijn voor de Belgische samenleving.

"We zijn vooral op zoek naar culturele accounts", zegt Messens. "Dat kan gaan van festivals, musea, literatuur of hashtags over Belgisch voedsel. Of wie weet zelfs een tweet van Rik Torfs die we binnen 100 jaar kunnen opzoeken. We zijn pas van start gegaan, dus we zijn echt benieuwd naar wat het publiek zal geven qua input."